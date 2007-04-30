Express.de: «Фортуна» хочет арендовать Смолова

«Фортуна» из Дюссельдорфа интересуется нападающим «Локомотива» и сборной России Федором Смоловым.

Лучшие бомбардиры немецкой команды Бенито Раман и Доди Лукебакио, скорее всего, покинут ее по завершении сезона.

В связи с этим руководство клуба планирует усилить атакующую линию в межсезонье.

«Фортуна» рассматривает вариант с приглашением Смолова на правах аренды, сообщает Express.de.

По информации издания, «Локомотив» может отпустить 29-летнего форварда в аренду, чтобы в дальнейшем продать его в другой клуб, если ему удастся проявить себя в бундеслиге.