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    Маурисио Почеттино: «Без Месси шансы на победу в ЛЧ у полуфиналистов были бы по 25%»

    Теги Ливерпуль Аякс премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов на трофей.

    «Фаворита нет, если судить по тому, что мы видели в четвертьфиналах.

    Но все же фаворит – это команда, имеющая в своем составе Месси. И это «Барселона».

    Если бы это было не так, шансы каждого полуфиналиста были бы по 25%», – сказал Почеттино.

    «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом», «Барселона» – с «Ливерпулем».

    Месси боялся набивать татуировки, спрашивал Дани Алвеса, больно ли это. Сейчас на его теле Иисус, Саграда-Фамилия и дата свадьбы

    Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


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