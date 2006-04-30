Маурисио Почеттино: «Без Месси шансы на победу в ЛЧ у полуфиналистов были бы по 25%»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов на трофей.
«Фаворита нет, если судить по тому, что мы видели в четвертьфиналах.
Но все же фаворит – это команда, имеющая в своем составе Месси. И это «Барселона».
Если бы это было не так, шансы каждого полуфиналиста были бы по 25%», – сказал Почеттино.
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом», «Барселона» – с «Ливерпулем».
Месси боялся набивать татуировки, спрашивал Дани Алвеса, больно ли это. Сейчас на его теле Иисус, Саграда-Фамилия и дата свадьбы