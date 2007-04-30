Сердар Азмун: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.

— В следующем году «Зенит» уже точно вернется в Лигу чемпионов. Приятно осознавать, что вы вновь примете участие в турнире, в котором уже успели о себе заявить?

— Абсолютно. Лига чемпионов — лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть. Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.

— Какие чувства вы испытывали, забивая мяч в ворота «Баварии», помните?

— Великолепные ощущения. Однако стоит отметить, что работа с Курбаном Бердыевым многому меня научила. Отличаясь в матче — неважно, Лиги чемпионов или внутреннего первенства, — я никогда не испытывал чрезмерную радость. Потому что она может негативно сказаться на том, как ты продолжишь встречу. Я был счастлив после финального свистка, ночью в первые моменты триумфа, но на следующий день все забывалось.

— Какой команде вы бы хотели забить в Лиге чемпионов?

— Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю все от меня зависящее.

— В составе сборной Ирана вы выступали на чемпионате мира, принимали участие в Кубке Азии, затем снова возвращались в РПЛ. Насколько это тяжело физически?

— Да, у меня получился крайне тяжелый год. После первой половины сезона мышцам необходим хороший отдых, чтобы успеть восстановиться и выйти на вторую часть чемпионата с новыми силами. Но в этот раз было не так. По завершении осенней части мы отправились на Кубок Азии, после трех-четырех дней перерыва вновь должны были выступать на внутренней арене, а затем пришло время Лиги Европы.

Но у новичков всегда присутствует огромное желание играть. Ты стремишься отличиться перед партнерами, болельщиками, теми, кто верит в команду, доказать, что стоишь потраченных на тебя денег. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом», – признался Азмун.