Кубок Стэнли. Бобровский стал первой звездой матча с «Бостоном», отразив 36 бросков

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (2:1, 2-1).
Российский голкипер отразил 36 бросков по своим воротам из 37, в том числе все 15 – в третьем периоде.
Победа стала для него 6-й в текущем розыгрыше плей-офф (11-й в кубковых матчах за карьеру). За все предыдущие сезоны Бобровский выиграл меньше матчей в Кубке Стэнли (5), чем в одном этом.
С его статистикой можно также ознакомиться здесь.
Strike a pose, @SergeiBobrovsky. #StanleyCup pic.twitter.com/nSceb8MCOM— NHL GIFs (@NHLGIFs) May 1, 2019