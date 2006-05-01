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    Кубок Стэнли. Бобровский стал первой звездой матча с «Бостоном», отразив 36 бросков

    Теги Бостон Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

    Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (2:1, 2-1). 

    Российский голкипер отразил 36 бросков по своим воротам из 37, в том числе все 15 – в третьем периоде. 

    Победа стала для него 6-й в текущем розыгрыше плей-офф (11-й в кубковых матчах за карьеру). За все предыдущие сезоны Бобровский выиграл меньше матчей в Кубке Стэнли (5), чем в одном этом. 

    С его статистикой можно также ознакомиться здесь

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