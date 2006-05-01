Кубок Стэнли. Бобровский стал первой звездой матча с «Бостоном», отразив 36 бросков

Вратарь «Коламбуса» был признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли против (2:1, 2-1).

Российский голкипер отразил 36 бросков по своим воротам из 37, в том числе все 15 – в третьем периоде.

Победа стала для него 6-й в текущем розыгрыше плей-офф (11-й в кубковых матчах за карьеру). За все предыдущие сезоны Бобровский выиграл меньше матчей в Кубке Стэнли (5), чем в одном этом.

С его статистикой можно также ознакомиться здесь.