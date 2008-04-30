Месси вручат правительственную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди. Ее получал Кройфф

Женералитет Каталонии наградит форварда «Барселоны» Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия).

Высший орган самоуправления автономного сообщества одобрил инициативу совета директоров клуба выдвинуть аргентинца на соискание почетной награды.

Месси получит награду за «невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времен».

Кроме того, отмечены его заслуги в сфере благотворительности. Фонд Месси оказал поддержку госпиталю Сант-Жоан-де-Деу в Барселоне при строительстве педиатрического онкологического центра.

Крест Сант-Жорди – одна из высших наград правительства Каталонии, учрежденная 18 декабря 1981 года. Вручается за заслуги в защите идентичности Каталонии, в особенности в гражданском и культурном плане.

Награду в своем время получал экс-футболист и тренер «Барселоны» . Месси стал пятым человеком из клуба, который получит эту премию.