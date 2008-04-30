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    Трусова предстанет в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» в произвольной программе нового сезона

    Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

    Российская фигуристка Александра Турсова рассказала о произвольной программе для нового сезона.

    В сезоне-2019/20 двукратная чемпионка мира среди юниоров дебютирует на взрослом уровне.

    «В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра престолов».

    Основные композиции: Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king», – написала Трусова.

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