Трусова предстанет в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» в произвольной программе нового сезона

Российская фигуристка Александра Турсова рассказала о произвольной программе для нового сезона.

В сезоне-2019/20 двукратная чемпионка мира среди юниоров дебютирует на взрослом уровне.

«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра престолов».

Основные композиции: Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king», – написала Трусова.

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