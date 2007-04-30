Губерниев о том, почему Цветков не попал в состав сборной на следующий сезон: «Слабак»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет отсутствия чемпиона мира в составе сборной России по биатлону для централизованной подготовки к следующему сезону.

– Дима, что с Цветковым? – задал вопрос подписчик в инстаграме.

– Слабак, – ответил Губерниев.

Цветков, в прошедшем сезоне выступивший только на двух этапах Кубка мира, не попал в состав сборной.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что это связано с тем, что биатлонист не выполнил критерии отбора. На самом деле Цветков выполнил четыре критерия отбора в команду для подготовки на следующий сезон.

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Цветков выполнил четыре критерия отбора в команду России для централизованной подготовки, но не вошел в состав

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