Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    НХЛ. Айзерман стал генеральным менеджером «Детройта»

    Теги Детройт фото НХЛ Стив Айзерман Хоккей

    Экс-генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман официально назначен генеральным менеджером «Детройта»

    «Я очень рад, что вернулся в «Детройт», – сказал Айзерман.

    Айзерман провел всю свою игровую карьеру в «Детройте». Он выступал за команду с 1983 по 2006 год, выиграв три Кубка Стэнли.

    В сентябре 2006 года он стал вице-президентом по хоккейным операциям «Ред Уингс». На этом посту он выиграл свой четвертый Кубок Стэнли в сезоне-2007/2008. 

    С 2010 по 2018 год Айзерман руководил «Тампой». В нынешнем сезоне клуб одержал 62 победы, но проиграл в первом раунде плей-офф «Коламбусу» (0–4).

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться