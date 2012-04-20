НХЛ. Айзерман стал генеральным менеджером «Детройта»

Экс-генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман официально назначен генеральным менеджером «Детройта».
«Я очень рад, что вернулся в «Детройт», – сказал Айзерман.
Айзерман провел всю свою игровую карьеру в «Детройте». Он выступал за команду с 1983 по 2006 год, выиграв три Кубка Стэнли.
В сентябре 2006 года он стал вице-президентом по хоккейным операциям «Ред Уингс». На этом посту он выиграл свой четвертый Кубок Стэнли в сезоне-2007/2008.
С 2010 по 2018 год Айзерман руководил «Тампой». В нынешнем сезоне клуб одержал 62 победы, но проиграл в первом раунде плей-офф «Коламбусу» (0–4).
Confirmed. pic.twitter.com/a8HSDMB8cT— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 19 апреля 2019 г.