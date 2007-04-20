Пресс-атташе ФФКР: «Уже смешно читать очередные опусы госпожи Вайцеховской и ее выпады в адрес Тутберидзе»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина прокомментировала слова журналистки Елены Вайцеховской о методах работы Этери Тутберидзе и ее ученицах.

«Сразу оговорюсь, что пишу этот текст лично от себя, а не как пресс-атташе Федерации, чтобы не было разговоров, будто это коллективное мнение и так далее. Просто реально уже смешно читать очередные опусы госпожи Вайцеховской, ее выпады в адрес .

Под всеми этими пространными рассуждениями о методах работы в группе, которые автор ставит под сомнение, нет ничего, кроме личной неприязни. А началась эта история на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда после статьи ЕСВ, в которой содержалась явная ложь (или выражаясь профессиональным языком непроверенный факт) Тутберидзе имела смелость открыто высказать в глаза журналистке все, что она об этом думает.

Произошло это в холле главного пресс-центра в присутствии других тренеров и фигуристов, и вот этого ЕВС, видимо, простить до сих пор не смогла. Я оказалась невольным свидетелем произошедшего, потому что после интервью на ТВ мы должны были ехать в Сочи на передачу к Урганту с Юлей Липицкой и Этери Тутберидзе, так что «картина маслом» была перед глазами.



Можно сколько угодно спорить, но я считаю, что профессиональный журналист должен быть объективен. ЕСВ делала и делает свои умозаключения и прогнозы, исходя из личных симпатий и антипатий, зачастую игнорируя реальные факты. Липницкая в одночасье превращается из Гадкого утенка в Прекрасного Лебедя, как только переходит к другому тренеру.

То же самое с Медведевой, после победы которой на ЧЕ в Братиславе ЕВС пустилась в рассуждения о «спортсменках-однодневках». Медведева, как мы знаем, на протяжении двух последующих сезонов выиграла все, что можно и на Олимпиаде завоевала серебро.



Сегодня все статьи, которые касаются учеников тренера, пишутся примерно по такой же схеме. Только вот прогнозы журналиста не имеют ничего общего с последующей реальностью. И тогда появляются новые мотивы: про выжатых спортсменов, которые после ухода уже не могут ничего показать, про нереализованные (читай, загубленные таланты)…

Но что в принципе ЕСВ может знать о методах работы в группе, если за последние 6 лет, не считая тренировок на соревнованиях, ни разу не была на «Хрустальном»? Отсутствие снега, как говорил герой мультика, компенсирует высотой елки. И уж если начистоту, ЕВС ли не знать, что до олимпийских вершин доходят единицы.



Грустно, когда талант несет в себе «разрушительную силу», которая направлена только на то, чтобы сталкивать, провоцировать, обесценивать работу других. За всем этим прослеживается единственная цель – не созидать, а разрушать все то, что не тобой было создано», – написала Ермолина.