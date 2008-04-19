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    Жена Макеева о Паке: «В регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал?»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Олимп-ФНЛ Павел Мамаев Евгений Макеев Александр Кокорин Сочи Кокорин и Мамаев Футбол

    Светлана Макеева, жена защитника «Сочи» Евгения Макеева, высказалась о чиновнике Минпромторга Денисе Паке, который заявил, что «испытал стадания» от действий футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Страдания? Вы серьезно? Теперь за потасовки сажают в тюрьму? Ежедневно в России умирают дети от рака. Умирают старики от голода. В регионах люди вынуждены выживать на семь тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? 

    Мы рабы в своей стране. До нас нет никому дела. С нас выжмут по-максимуму: налоги, ЖКХ, проезд и и т. д.

    Единственные, кто у нас живет и наслаждается, – это чиновники и все, кто сидит у рычагов правления нами всеми. Их семьи живут почему-то в Европе и дети учатся в Гарвардах.

    Но наши тупоголовые деграданты почему-то осуждают только футболистов за то, что они получают свою зарплату за свой нелегкий труд.

    Неужели никому в голову не приходит, что вы защищаете тех, кто вас обворовывает? У меня нет слов от этой несправедливости. Народ, высуньте свои головы из земли! Посмотрите, кто вами правит.

    Многие люди даже не понимают, что все эти новости с чеками и зарплатами проплачены в СМИ, чтобы всех отвлечь от главных проблем в нашей стране. Чтобы люди обсуждали все это и кидали камни в Кокорина и Мамаева в то время, когда власть пишет новые законы.

    Ну и продолжайте, конечно же, жалеть бедолагу избитого», – написала Макеева в своем инстаграме.

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