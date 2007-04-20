Кубок Стэнли. Впервые в истории обе команды, занявшие 1-е места в конференциях в регулярке, выбыли в 1-м раунде

выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда «Колорадо» (1-4, 1:5 в пятом матче).

Таким образом, из плей-офф вылетели обе команды, занявшие первые места в конференциях по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, что «Флэймс» заняли первое место в Западной конференции, а победитель Восточной (и регулярного чемпионата в целом) ранее проиграл «Коламбусу» (0-4).

Это первый случай в истории лиги, когда при схеме розыгрыша плей-офф в двух отдельных конференциях (ранее – дивизионах) обе команды, занявшие первые места в них в регулярном чемпионате, вылетели в первом раунде.