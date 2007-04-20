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    Кубок Стэнли. Впервые в истории обе команды, занявшие 1-е места в конференциях в регулярке, выбыли в 1-м раунде

    Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Калгари НХЛ Хоккей

    «Калгари» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда «Колорадо» (1-4, 1:5 в пятом матче). 

    Таким образом, из плей-офф вылетели обе команды, занявшие первые места в конференциях по итогам регулярного чемпионата. 

    Напомним, что «Флэймс» заняли первое место в Западной конференции, а победитель Восточной (и регулярного чемпионата в целом) «Тампа-Бэй» ранее проиграл «Коламбусу» (0-4). 

    Это первый случай в истории лиги, когда при схеме розыгрыша плей-офф в двух отдельных конференциях (ранее – дивизионах) обе команды, занявшие первые места в них в регулярном чемпионате, вылетели в первом раунде. 

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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