Елена Вайцеховская: «Ермолина раздувает скандал и стравливает руководство федерации со СМИ»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала реакцию пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольги Ермолиной на свои слова о Этери Тутберидзе и ее ученицах.

«Госпожа пресс-атташе разочаровывает. Сильно. Если под «очередным опусом» она имела в виду фразы, вырванные из подкаста РИА «Новости» и расцитированные сторонними ресурсами в поисках трафика, это говорит лишь об ее профессиональном уровне.

Лично я привыкла считать «своими» материалами те, где моя фамилия стоит под написанным текстом или над ним, а не содержится в новостном заголовке сторонних ловцов трафика. Свое мнение я привыкла формулировать достаточно четко, бывает, что оно расходится с общепринятым и кому-то не нравится, но именно за это мнение я привыкла отвечать.

Профессиональный журналист – согласна, должен быть объективен. И, безусловно, нести ответственность за написанное. Ответственность за многочисленные уходы от тренера учениц я нести как-то не готова, а вот в части всего остального позволю напомнить, что все мои материалы за 30 лет работы в профессии (подчеркиваю, все без исключения) лежат у меня на сайте. За каждый я готова ответить.

В каком именно месте происходит превращение «гадких утят» в прекрасных лебедей, для меня осталось загадкой, что не свидетельствует о способности автора опуса внятно формулировать свои мысли. Хотя наброс зачетный, я оценила.

И по Медведевой, пожалуй, соглашусь с тем, что мы начали общаться только после ее ухода от прежнего тренера. До сих пор, правда, в толк взять не могу, почему спортсменка, так сильно и незаслуженно гадким журналистом обиженная, вообще продолжает с ним общаться.

Это, считаю, просто прекрасно. Удивительный кейс на самом деле – госпожа пресс-атташе федерации, одна из основных задач которой заключается в том, чтобы избегать каких бы то ни было скандалов вокруг «своего» вида спорта, в качестве частного лица открыто этот скандал раздувает.

Она занимается передергиванием фактов, не проверяя их, и не имея под рукой ни единого аргумента в качестве конкретного «оскорбительного» примера действий журналиста. То есть, выражаясь современным языком, «набрасывает г-но на вентилятор», а фактически стравливает собственное руководство со СМИ. Неужели настолько велик личный интерес?» – написала Вайцеховская.