«Трактор» объявил о назначении Скудры главным тренером

«Трактор» официально объявил о назначении Петериса Скудры новым главным тренером. Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф.
Соглашение с 45-летним латвийским специалистом рассчитано на один год.
«Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра – оптимальная для «Трактора» кандидатура в условиях построения совершенно новой команды.
Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов», – сказал Видгоф.
Скудра возглавлял «Торпедо» с 2013 по 2018 год. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф, но только один раз сумела преодолеть первый раунд.
«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил «Автомобилисту» (0-4).
В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, который покинул пост по ходу регулярного чемпионата. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тертышный. Сообщается, что специалист продолжит работу на посту старшего тренера клуба.
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