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    НБА. Плей-офф. «Орландо» примет «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд»

    Теги результаты Бостон Индиана Орландо Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.

    «Орландо» примет на своей площадке «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Орландо – Торонто
    Дата проведения
    20 апреля, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии ничья – 1-1

    Индиана – Бостон
    Дата проведения
    20 апреля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    «Бостон» ведет в серии – 2-0

    Оклахома-Сити – Портленд
    Дата проведения
    20 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    «Портленд» ведет в серии – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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