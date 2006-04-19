НБА. Плей-офф. «Орландо» примет «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд»

Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Орландо» примет на своей площадке «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.00, «Amway Center»
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
«Бостон» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
«Портленд» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.