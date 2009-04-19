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    Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

    Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Краснодар Футбол

    Будущее канала «Зенита» Z+ оказалось под вопросом, пишет «Спорт день за днем».

    На канале не будет показан матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит». По каким причинам – неизвестно.

    В каком виде будет функционировать сервис – и будет ли – также не сообщается.

    Первый выпуск Z+, который был открыт в марте, завершился скандалом. В прямом эфире перед игрой «Спартак» – «Зенит» участники шоу использовали ненормативную лексику.

    Следующая трансляция состоялась 7 апреля – на матче «Локомотив» – «Зенит».

    Аршавин хотел втащить Быстрову, никто не матерился, а ведущий попался на вранье: мы посмотрели второй выпуск Z+

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