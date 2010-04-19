Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца и оштрафовали на 2 тысячи рублей

Полузащитник Аяз Гулиев лишен водительских прав на четыре месяца.

Такое решение было принято в мировом суде Красносельского района за то, что футболист повторно проехал на красный свет.

«Изначально я не заметил, что еду на красный. Не успел затормозить сразу и решил завершить маневр», – заявил хавбек красно-белых.

По данным Mash, суд Бабушкинского района также оштрафовал Гулиева на 2 тысячи рублей за несвоевременную оплату штрафов.

10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел гражданина США Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.

После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.

«Спартак» оштрафовал игрока на 5 миллионов рублей и отправил в дубль. Позже Гулиева вернули в первую команду.

Дело Гулиева передали в ГУ МВД. Следователи продолжают проверку