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    Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца и оштрафовали на 2 тысячи рублей

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев лишен водительских прав на четыре месяца.

    Такое решение было принято в мировом суде Красносельского района за то, что футболист повторно проехал на красный свет.

    «Изначально я не заметил, что еду на красный. Не успел затормозить сразу и решил завершить маневр», – заявил хавбек красно-белых. 

    По данным Mash, суд Бабушкинского района также оштрафовал Гулиева на 2 тысячи рублей за несвоевременную оплату штрафов.

    10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел гражданина США Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.

    После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.

    «Спартак» оштрафовал игрока на 5 миллионов рублей и отправил в дубль. Позже Гулиева вернули в первую команду.

    Дело Гулиева передали в ГУ МВД. Следователи продолжают проверку

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