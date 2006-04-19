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    Медведев впервые обыграл №1 рейтинга и вышел в 1/2 финала «Мастерса»

    Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Теннис

    Россиянин Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Новака Джоковича со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Для россиянина это первая победа над сербом в четырех очных матчах.

    Медведев во второй раз на турнире обыграл теннисиста топ-10 (в 1/8 финала победил Стефаноса Циципаса). Всего это третья победа над игроком десятки в карьере Даниила (при 11 поражениях) и первая – над лидером рейтинга ATP.

    Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» и там сыграет с Душаном Лайовичем, который тоже дебютирует на этой стадии. В личных встречах Медведев ведет 1:0 (6:2, 6:1 на Кубке Кремля-2018).

    В Монте-Карло Медведев выиграл четыре матча на грунте – в два раза больше, чем до этого за всю карьеру на уровне основных сеток ATP.

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