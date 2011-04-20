Руд Гуллит: «Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси»

Знаменитый голландский футболист и бывший тренер «Терека» Руд Гуллит поделился мнением о вылете Пепа Гвардиолы из Лиги чемпионов.

«Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него больше нет Месси, который делает значительную разницу.

Он пытался в «Баварии», он был близок, но так и не преуспел. Победа в бундеслиге с «Баварией» – это не достижение, потому что они выигрывают ее почти в каждом сезоне.

Когда у «Барселоны» были напряженные матчи, на первый план выходил Месси. Во многих матчах эпохи Гвардиолы он был жизненно важным игроком. Нельзя купить команду, которая это делает. Мне жаль Пепа, я вижу его страсть и его мотивацию», – сказал Гуллит в эфире beIN Sports.

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