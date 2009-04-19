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    Лукашенко о минском «Динамо»: «Не нужна нам эта КХЛ и такая команда»

    Теги Динамо Минск КХЛ Александр Лукашенко Игорь Шуневич Хоккей

    Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался касательно выступления минского «Динамо» в КХЛ.

    «Я против бешеных зарплат в спорте. Как в минском «Динамо». До 15 миллионов в год имеют и что показали? Может, один год они еще во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше – не нужна нам эта КХЛ и вообще такая команда.

    За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси! Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи? Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте!» – сказал Лукашенко.

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