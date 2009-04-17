«Барселона» и «Аякс» в 1/2 финала ЛЧ, «МЮ» и «Ювентус» с Кришем – нет, «Тампа» и «Питтсбург» вылетели из плей-офф и другие новости утра

1. Лига чемпионов. «Барселона» и «Аякс» вышли в 1/2 финала, «МЮ» и «Ювентус» вылетели. Роналду впервые с 2010 года не сыграет в полуфинале, а Сульшер проиграл 5 из 7 последних матчей.

Месси впервые за 6 лет забил в 1/4 финала ЛЧ (у него дубль), а у Криша 13 голов в семи последних четвертьфиналах. Но кому сейчас нужна эта статистика?

Сможет ли «Сити» отыграться после поражения 0:1 в первом матче 1/4 ЛЧ против «Тоттенхэма»? По словам Гвардиолы, команда нуждается в поддержке болельщиков. Для выхода в 1/2 «горожанам» нужно побеждать с разницей в два мяча. На это хорошие шансы: на «Этихаде» «Сити» забивал в ворота соперников больше двух мячей в двух из трех последних матчей.

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2. В первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» вынес всухую «Тампу» (4-0), а «Айлендерс» – «Питтсбург». Другие результаты – здесь.

3. В стартовом раунде плей-офф НБА «Денвер» сравнял счет в серии с «Сан-Антонио» (1-1). Остальные результаты – здесь.

4. Еврочеллендж. Ковальчук не попал в состав сборной России на игры против Швейцарии.

5. Евролига. Плей-офф. ЦСКА разгромил «Басконию» в первом матче, «Фенербахче» крупно победил «Жальгирис».

6. НХЛ. Свечников пропустит 4-й матч с «Вашингтоном» из-за подозрения на сотрясение мозга после драки с Овечкиным. Экс-тренер «Эдмонтона» Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес».

7. Цифра дня. Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу за отказ от претензий. Но пострадавший, кажется, понял, что продешевил.

8. Монте-Карло (ATP). Джокович восьмым в истории одержал 850 побед и вышел в 1/8 финала, Медведев пробился во второй круг, Рублев выбыл.

9. FA обвиняет Скоулза. Он сделал 140 ставок на матчи за 3,5 года.

10. Плющенко создаст собственную тренерскую группу.

11. Бобслеистка Сергеева подала в суд на ФМБА за то, что ей дали запрещенный препарат в России.

12. На турнире по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка из-за недовольства работой судей.

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