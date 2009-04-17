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    «Барселона» и «Аякс» в 1/2 финала ЛЧ, «МЮ» и «Ювентус» с Кришем – нет, «Тампа» и «Питтсбург» вылетели из плей-офф и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Лига чемпионов. «Барселона» и «Аякс» вышли в 1/2 финала, «МЮ» и «Ювентус» вылетели. Роналду впервые с 2010 года не сыграет в полуфинале, а Сульшер проиграл 5 из 7 последних матчей.

    Месси впервые за 6 лет забил в 1/4 финала ЛЧ (у него дубль), а у Криша 13 голов в семи последних четвертьфиналах. Но кому сейчас нужна эта статистика?

    Сможет ли «Сити» отыграться после поражения 0:1 в первом матче 1/4 ЛЧ против «Тоттенхэма»? По словам Гвардиолы, команда нуждается в поддержке болельщиков. Для выхода в 1/2 «горожанам» нужно побеждать с разницей в два мяча. На это хорошие шансы: на «Этихаде» «Сити» забивал в ворота соперников больше двух мячей в двух из трех последних матчей.

    Кто победит? Не нужно гадать, получите 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделайте свой выбор!

    2. В первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» вынес всухую «Тампу» (4-0), а «Айлендерс» – «Питтсбург». Другие результаты – здесь.

    3. В стартовом раунде плей-офф НБА «Денвер» сравнял счет в серии с «Сан-Антонио» (1-1). Остальные результаты – здесь.

    4. Еврочеллендж. Ковальчук не попал в состав сборной России на игры против Швейцарии.

    5. Евролига. Плей-офф. ЦСКА разгромил «Басконию» в первом матче, «Фенербахче» крупно победил «Жальгирис».

    6. НХЛ. Свечников пропустит 4-й матч с «Вашингтоном» из-за подозрения на сотрясение мозга после драки с Овечкиным. Экс-тренер «Эдмонтона» Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес».

    7. Цифра дня. Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу за отказ от претензий. Но пострадавший, кажется, понял, что продешевил.

    8. Монте-Карло (ATP). Джокович восьмым в истории одержал 850 побед и вышел в 1/8 финала, Медведев пробился во второй круг, Рублев выбыл.

    9. FA обвиняет Скоулза. Он сделал 140 ставок на матчи за 3,5 года.

    10. Плющенко создаст собственную тренерскую группу.

    11. Бобслеистка Сергеева подала в суд на ФМБА за то, что ей дали запрещенный препарат в России.

    12. На турнире по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка из-за недовольства работой судей.

    Цитаты дня:

    Электрик «Кофемании» о стуле: «Дали на ремонт, сказали, что это участник конфликта. Спинка держалась на одном саморезе»

    Виктория Боня: «Говорят, у Роналду и Шейк был контракт на пять лет. С Джорджиной, может, тоже на пять»

    Шмурнов об изоляции Рунета: «Скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня»

    Конор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым: «Правильный русский»

    Евгений Свечников: «Фредди идет за тобой, Овечкин»

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