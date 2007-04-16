Шмурнов об изоляции Рунета: «Скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня»

Комментатор Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на принятие Госдумой закона об изоляции Рунета в третьем чтении.

«Скоро кого-то из нас здесь не будет. Либо этой думы и этого закона, либо меня. Я буду жить только в свободной стране», – написал Шмурнов.

Закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России вступит в силу 1 ноября. Контролировать точки соединения с внешним миром будет Роскомнадзор.

Декларируется, что Рунет сможет работать в изоляции в том случае, если российские операторы связи не смогут подключиться к зарубежным серверам. При этом в законе оговорено ужесточение системы блокировок нежелательного (по мнению государственных органов) контента.