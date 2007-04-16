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    Шмурнов об изоляции Рунета: «Скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня»

    Теги премьер-лига Россия телевидение Александр Шмурнов политика Матч ТВ Футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на принятие Госдумой закона об изоляции Рунета в третьем чтении.

    «Скоро кого-то из нас здесь не будет. Либо этой думы и этого закона, либо меня. Я буду жить только в свободной стране», – написал Шмурнов.

    Закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России вступит в силу 1 ноября. Контролировать точки соединения с внешним миром будет Роскомнадзор.

    Декларируется, что Рунет сможет работать в изоляции в том случае, если российские операторы связи не смогут подключиться к зарубежным серверам. При этом в законе оговорено ужесточение системы блокировок нежелательного (по мнению государственных органов) контента.

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