НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Оклахома-Сити»

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.

«Торонто» примет на своей площадке «Орландо» (0-1), «Денвер» – «Сан-Антонио» (0-1), «Портленд» – «Оклахома-Сити» (1-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Орландо» ведет в серии – 1-0

«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0

«Портленд» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.