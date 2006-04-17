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    НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Оклахома-Сити»

    Теги результаты Денвер Орландо Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.

    «Торонто» примет на своей площадке «Орландо» (0-1), «Денвер» – «Сан-Антонио» (0-1), «Портленд» – «Оклахома-Сити» (1-0).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    17 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    «Орландо» ведет в серии – 1-0

    Денвер – Сан-Антонио
    Дата проведения
    17 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча

    «Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0

    Портленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    17 апреля, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    «Портленд» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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