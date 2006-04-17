НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Оклахома-Сити»

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.
«Торонто» примет на своей площадке «Орландо» (0-1), «Денвер» – «Сан-Антонио» (0-1), «Портленд» – «Оклахома-Сити» (1-0).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
«Орландо» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 17 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 17 апреля, 05.30, «Moda Center»
«Портленд» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.