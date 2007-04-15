«Ростов» круче «Спартака», «Ливерпуль» сильнее «Челси», «Тампа» и «Питтсбург» на грани вылета и другие новости утра

1. В РПЛ «Спартак» уступил «Ростову», проиграв второй матч подряд. «Зенит» разгромил «Анжи» и уверенно лидирует, «Краснодар» не сумел победить «Динамо».

2. «Тампа-Бэй» и «Питтсбург» на грани вылета из Кубка Стэнли. «Болтс» проиграли все три матча «Коламбусу», «Айлендерс» пока не оставляют шансов Малкину и Кросби. Панарин по-прежнему результативен, Гусев заключил контракт с «Вегасом».

3. В английской премьер-лиге «Ливерпуль» победил «Челси» и на два очка опережает «Ман Сити», у которого матч в запасе.

4. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая, Боттас – второй, Феттель – третий. Квят быстро схватил непонятное для него наказание, а затем и вовсе сошел.

5. «ПСЖ» получил 1:5 от «Лилля», хотя Мбаппе и компании было достаточно сыграть вничью, чтобы оформить чемпионство.

6. В итальянской серии А «Интер» победил «Фрозиноне», «Кьево» проиграл «Наполи». В немецкой бундеслиге «Бавария» запланированно раздавила «Фортуну».

7. В плей-офф НБА «Портленд» обыграл «Оклахому», «Бостон» взял верх над «Индианой», «Милуоки» разгромил «Детройт».

8. Финал женской Евролиги обернулся уверенной победой УГМК над курским «Динамо».

9. Нагорный и Аблязин выиграли золото чемпионата Европы по гимнастике, у Далалояна и Мельниковой – бронза.

10. Яркий камбэк в гольфе! Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» впервые за 14 лет.

11. Брих будет судить ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» – «МЮ». На встречу «Ювентуса» с «Аяксом» назначен Тюрпен.

Цитаты.

Олег Кононов: «Ростов» стабильно играет автобусом. Если мы не прошли этот автобус, тренер соперника выиграл»

Валерий Карпин: «Автобус, трамвай, локомотив, поезд. И?»

Черчесов о ситуации с Агузаровым: «У меня нет агента, есть юрист. Еще раз повторить? Ю-рист»