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    НХЛ. Свечников пропустит 4-й матч с «Вашингтоном» из-за подозрения на сотрясение мозга после драки с Овечкиным

    Теги травмы Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Род Бринд′Амор Александр Овечкин НХЛ Андрей Свечников Хоккей

    Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что нападающий Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном» (1-2). 

    Свечников получил травму после драки с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным в середине первого периода третьего матча серии. 

    19-летний игрок «Кейнс» был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

    По словам Бринд′Амора, Свечников прошел обследование в больнице.

    У 19-летнего игрока подозрение на сотрясение мозга. Сейчас он проходит через специальный протокол НХЛ.

    Бринд′Амор считает, что хоккеист не сможет принять участие в следующем матче.

    Кроме того, по словам тренера, существует две версии того, кто кому предложил драться. Овечкин сказал после игры: «Свечников сам предложил подраться».

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