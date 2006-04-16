НХЛ. Свечников пропустит 4-й матч с «Вашингтоном» из-за подозрения на сотрясение мозга после драки с Овечкиным

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что нападающий Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф с (1-2).

Свечников получил травму после драки с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным в середине первого периода третьего матча серии.

19-летний игрок «Кейнс» был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

По словам Бринд′Амора, Свечников прошел обследование в больнице.

У 19-летнего игрока подозрение на сотрясение мозга. Сейчас он проходит через специальный протокол .

Бринд′Амор считает, что хоккеист не сможет принять участие в следующем матче.

Кроме того, по словам тренера, существует две версии того, кто кому предложил драться. Овечкин сказал после игры: «Свечников сам предложил подраться».

Овечкин нокаутировал Свечникова. Это выглядело страшно