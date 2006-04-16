Овечкин нокаутировал Свечникова, ЦСКА вновь обыграл «Авангард», победа «Арсенала» и ничья «Реала и другие новости утра

1. Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА вновь победил «Авангард». Все три шайбы армейцы забросили в третьем периоде, две из них – в пустые ворота.

2. «Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Уотфорд», который на 11-й минуте остался в меньшинстве, и поднялся на любимое 4-е место. Пьер-Эмерик Обамеянг забил 18-й гол в АПЛ, больше только у Агуэро и Салаха.

Сегодня в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «МЮ». Напомним, каталонцы выиграли первый матч 1:0. Сможет ли Сульшер совершить еще один камбэк в ЛЧ? По мнению эксперта Нобеля Арустамяна, «МЮ» не сможет обыграть команду Месси: «Барселона» эту встречу выиграет – у нее есть великолепные футболисты в атаке». Не согласны с Арустамяном? Получите 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделайте свой выбор!

3. «Реал» на выезде чуть не проиграл «Леганесу», но гол Карима Бензема принес мадридцам ничью. Это 5-й мяч француза в четырех последних матчах.

4. В Кубке Стэнли «Каролина» разгромила «Вашингтон» (5:0), Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым, отправив его в нокаут. Другие результаты дня – здесь.

5. Ответный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов будет судить Джюнейт Чакир. На игре «Порту» с «Ливерпулем» будет работать голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

6. Нападающий Василий Подколзин занял второе место в финальном рейтинге игроков из Европы перед драфтом НХЛ-2019. В списке игроков из Северной Америки первый – Джек Хьюз.

7. «Барселона» отказалась от трансфера лучшего бомбардира «Айнтрахта» Луки Йовича. Каталонцы считают, что у него ограниченный диапазон игровых навыков.

8. Новым главным тренером «Филадельфии» стал Ален Виньо. Он выводил «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли.

9. Руководство «Спартака» провело с тренером Олегом Кононовым жесткий телефонный разговор после поражения от «Ростова», утверждает Sport24.

10. Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поедут в НХЛ. Оба игрока договорились о контрактах с «Рейнджерс».

11. В плей-офф НБА «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Бруклином», «Голден Стэйт» принимает «Клипперс».

Цитаты дня.

«Дембеле как игрок намного лучше Неймара». Аналитика от президента «Барселоны».

Бьорндален – о допинге Логинова: «Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит. Отсюда возникает столько вопросов».

Голкипер «Барсы» об игре с «МЮ»: «Мы не «ПСЖ».

«Матч ТВ» последовательно просирает все, к чему прикасается». Василий Уткин по традиции приложил холдинг.