Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Бобслеистка Сергеева подала в суд на ФМБА за то, что ей дали запрещенный препарат в России

    Теги допинг Пхенчхан-2018 сборная России жен (бобслей) бобслей ФМБА Надежда Сергеева Бобслей/сани/скелетон

    Российская бобслеистка Надежда Сергеева подала в суд на Федеральное медико-биологическое агентство России за то, что оно выдало ей запрещенный препарат.

    Сергеева сдала положительную допинг-пробу в Пхечнхане-2018 на триметазидин. Из-за этого она была временно отстранена от соревнований, ее результат был аннулирован.

    Спортсменка сообщила, что получила от ФМБА разрешенную добавку метионин, в составе которой оказался триметазидин. Но знать об этом Сергеева не могла, так как на упаковке добавки не говорилось о содержании запрещенного препарата.

    Факт наличия примеси в метионине подтвердили две лаборатории – в Белоруссии и в Австрии.

    Теперь Сергеева подала в суд на ФМБА и завод-изготовитель метионина. Бобслеистка требует компенсации причиненного ей ущерба.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться