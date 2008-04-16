Бобслеистка Сергеева подала в суд на ФМБА за то, что ей дали запрещенный препарат в России

Российская бобслеистка подала в суд на Федеральное медико-биологическое агентство России за то, что оно выдало ей запрещенный препарат.

Сергеева сдала положительную допинг-пробу в Пхечнхане-2018 на триметазидин. Из-за этого она была временно отстранена от соревнований, ее результат был аннулирован.

Спортсменка сообщила, что получила от ФМБА разрешенную добавку метионин, в составе которой оказался триметазидин. Но знать об этом Сергеева не могла, так как на упаковке добавки не говорилось о содержании запрещенного препарата.

Факт наличия примеси в метионине подтвердили две лаборатории – в Белоруссии и в Австрии.

Теперь Сергеева подала в суд на ФМБА и завод-изготовитель метионина. Бобслеистка требует компенсации причиненного ей ущерба.