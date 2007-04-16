Виктория Боня: «Говорят, у Роналду и Шейк был контракт на пять лет. С Джорджиной, может, тоже на пять»

Российская телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что форвард «Ювентуса» практикует пиар-романы.

– Самый известный пиар-роман был у Криштиану Роналду и .

– Это давно было (с 2010 по 2015 год – прим. Sports.ru).

– Говорят, что у них был контракт на пять лет.

– А с нынешней (Джорджиной Родригес – прим. Sports.ru)?

– Тоже, может, на пять лет. Сейчас женщины готовы на все.

– А если бы он тебе предложил, ты бы согласилась?

– Знаешь, я очень хочу, чтобы у меня были полноценная семья, настоящий муж.

– Этого все хотят, но если предлагают такие деньги...

– Дело не в деньгах. Это другая жизнь, ты начинаешь жить не своей жизнью. И ты в этой жизни не понимаешь, правда это или нет.

– Но ты понимаешь, что это работа.

– Да, представляешь, какая это ответственность. Я бы на это не пошла, – сказала Боня в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Напомним, Роналду состоит в отношениях с Джорджиной Родригес более двух лет. 12 ноября 2017 года девушка родила португальцу дочь Алану Мартину.

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