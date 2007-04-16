Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Виктория Боня: «Говорят, у Роналду и Шейк был контракт на пять лет. С Джорджиной, может, тоже на пять»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия светская хроника Ирина Шейк стиль Футбол

    Российская телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду практикует пиар-романы.

    – Самый известный пиар-роман был у Криштиану Роналду и Ирины Шейк.

    – Это давно было (с 2010 по 2015 год – прим. Sports.ru).

    – Говорят, что у них был контракт на пять лет.

    – А с нынешней (Джорджиной Родригес – прим. Sports.ru)?

    – Тоже, может, на пять лет. Сейчас женщины готовы на все.

    – А если бы он тебе предложил, ты бы согласилась?

    – Знаешь, я очень хочу, чтобы у меня были полноценная семья, настоящий муж.

    – Этого все хотят, но если предлагают такие деньги...

    – Дело не в деньгах. Это другая жизнь, ты начинаешь жить не своей жизнью. И ты в этой жизни не понимаешь, правда это или нет.

    – Но ты понимаешь, что это работа.

    – Да, представляешь, какая это ответственность. Я бы на это не пошла, – сказала Боня в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

    Напомним, Роналду состоит в отношениях с Джорджиной Родригес более двух лет. 12 ноября 2017 года девушка родила португальцу дочь Алану Мартину.

    12 самых красивых фотографий Криштиану Роналду и Ирины Шейк

    Первая известная девушка, родившая Роналду ребенка. Что мы о ней знаем?

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться