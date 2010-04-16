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    Mash: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу за отказ от претензий

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    Стали известны подробности ДТП с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

    10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

    По информации телеграм-канала Mash, футболист выплатил пострадавшему за отказ от претензий 155 тысяч рублей.

    Сообщается, что американец намерен пройти освидетельствование в больнице и потребовать с Гулиева большую сумму.

    За этот инцидент «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей и перевел в дублирующий состав.

    Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

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