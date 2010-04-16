Mash: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу за отказ от претензий

Стали известны подробности ДТП с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.
10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.
По информации телеграм-канала Mash, футболист выплатил пострадавшему за отказ от претензий 155 тысяч рублей.
Сообщается, что американец намерен пройти освидетельствование в больнице и потребовать с Гулиева большую сумму.
За этот инцидент «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей и перевел в дублирующий состав.
Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает