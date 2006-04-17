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    НХЛ. Экс-тренер «Эдмонтона» Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»

    Теги Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Тодд Маклеллан Хоккей

    Бывший главный тренер «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес».

    Вице-президент и генеральный менеджер «Кингс» Роб Блэйк сообщил о договоренности с 51-летним специалистом об условиях многолетнего контракта. 

    Маклеллан стал 29-м тренером в истории клуба. Он провел 11 сезонов в лиге, а в 2008 году выиграл Кубок Стэнли в качестве ассистента главного тренера «Детройта».

    У Маклеллана 434 победы в рамках регулярных чемпионатов. Это 33-й показатель среди тренеров в истории и 11-й среди работающих сейчас специалистов.

    В семи из десяти полных сезонов в НХЛ Маклеллан выводил свои команды в плей-офф Кубка Стэнли.

    Напомним, 7 апреля «Лос-Анджелес» отправил в отставку Уилли Дежардена.

    По итогам регулярного чемпионата команда набрала 71 очко и заняла последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

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