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    Еврочеллендж. Ковальчук не сыграет за сборную России против Швейцарии

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    Тренерский штаб сборной России определил состав на матчи Еврочелленджа против сборной Швейцарии 18 и 20 апреля в Сочи.

    Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не примет участия в турнире.

    Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Иван Бочаров (московское «Динамо»).

    Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Александр Елесин, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Илья Любушкин («Аризона»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»).

    Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Александр Барабанов, Сергей Плотников, Наиль Якупов (все – СКА), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин (все – «Салават Юлаев»), Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все – «Локомотив»), Богдан Якимов («Северсталь»), Антон Злобин («Спартак»). 

    В матчах Еврочелленджа примут участие не все вызванные в сборную игроки. Хоккеисты, которые пропустят игры против Швейцарии, будут готовиться по индивидуальному плану. 

     Сборная России сыграет со Швейцарией, Латвией и Францией в рамках подготовки к ЧМ-2019

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