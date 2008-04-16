Еврочеллендж. Ковальчук не сыграет за сборную России против Швейцарии

Тренерский штаб сборной России определил состав на матчи Еврочелленджа против сборной Швейцарии 18 и 20 апреля в Сочи.

Нападающий «Лос-Анджелеса» не примет участия в турнире.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Иван Бочаров (московское ).

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – ), Александр Елесин, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Альберт Яруллин ( ), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Илья Любушкин («Аризона»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»).

Нападающие: Анатолий Голышев ( ), Александр Барабанов, Сергей Плотников, Наиль Якупов (все – ), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин (все – «Салават Юлаев»), Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все – «Локомотив»), Богдан Якимов («Северсталь»), Антон Злобин («Спартак»).

В матчах Еврочелленджа примут участие не все вызванные в сборную игроки. Хоккеисты, которые пропустят игры против Швейцарии, будут готовиться по индивидуальному плану.

Сборная России сыграет со Швейцарией, Латвией и Францией в рамках подготовки к ЧМ-2019