На турнире по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

В Пятигорске на чемпионате Юга России по джиу-джитсу произошла массовая драка, сообщает телеграм-канал Mash.

Турнир прошел 13 апреля, однако о потасовке стало известно только сегодня.

По информации источника, боец Гаджи Хархаров, выступавший на соревнованиях, остался недоволен работой судей и предъявил им претензии, после чего началась драка.

«Была потасовка, без пострадавших, сотрудников полиции не вызывали, судьи и организаторы все быстро уладили.

Руководство лиги ACB JJ проводит расследование, они вынесут вердикт по виновным, виновные могут быть отстранены от участия в соревнованиях», – приводит ТАСС слова представителя краевой федерации джиу-джитсу.