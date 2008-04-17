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    На турнире по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

    Теги происшествия видео Бразильское джиу-джитсу Бокс/MMA/UFC

    В Пятигорске на чемпионате Юга России по джиу-джитсу произошла массовая драка, сообщает телеграм-канал Mash. 

    Турнир прошел 13 апреля, однако о потасовке стало известно только сегодня. 

    По информации источника, боец Гаджи Хархаров, выступавший на соревнованиях, остался недоволен работой судей и предъявил им претензии, после чего началась драка. 

    «Была потасовка, без пострадавших, сотрудников полиции не вызывали, судьи и организаторы все быстро уладили.

    Руководство лиги ACB JJ проводит расследование, они вынесут вердикт по виновным, виновные могут быть отстранены от участия в соревнованиях», – приводит ТАСС слова представителя краевой федерации джиу-джитсу. 

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