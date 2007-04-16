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    Месси впервые за 6 лет забил в 1/4 финала ЛЧ

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    «Барселона» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, первый тайм).

    На 16-й минуте счет в игре открыл нападающий каталонской команды Лионель Месси, а спустя четыре минуты аргентинец сделал дубль.

    Месси забил в четвертьфинале ЛЧ впервые с 2013 года. В сезоне-2012/13 он отличился в матче с «ПСЖ» (2:2). С тех пор он забивал в полуфинале в ворота «Баварии» в 2015-м.

    Смотрите прямую трансляцию матча «Барселона» – «МЮ» на Sports.ru.

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