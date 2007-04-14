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    Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл, Боттас – второй, Феттель – третий, Квят сошел

    Теги результаты Гран-при Китая Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
    Гран-при Китая
    Шанхай Интернэшнл, Шанхай
    14 апреля 2019 года
    Гонка
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +6,552
    3. Себастьян Феттель («Феррари») +13,744
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +27,627
    5. Шарль Леклер («Феррари») +31,276
    6. Пьер Гасли («Ред Булл») +89,307
    7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
    8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    10. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг
    11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
    12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    13. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
    15. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
    16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
    17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

    Сошли:

    Ландо Норрис («Макларен»)
    Даниил Квят («Торо Россо»)
    Нико Хюлькенберг («Рено»)

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