Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл, Боттас – второй, Феттель – третий, Квят сошел

Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
14 апреля 2019 года
Гонка
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
14 апреля 2019 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +6,552
3. Себастьян Феттель («Феррари») +13,744
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +27,627
5. Шарль Леклер («Феррари») +31,276
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +89,307
7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
10. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг
11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
Сошли:
Ландо Норрис («Макларен»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
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