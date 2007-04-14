«Ливерпуль» победил «Челси» и на 2 очка опережает «Ман Сити», у которого игра в запасе

В 34-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Челси» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате, на 2 очка опережая «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги