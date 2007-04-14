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    «Ливерпуль» победил «Челси» и на 2 очка опережает «Ман Сити», у которого игра в запасе

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

    В 34-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Челси» (2:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Ливерпуль» лидирует в чемпионате, на 2 очка опережая «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе.

    Ливерпуль – Челси 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 18.30, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 51 Мане, 2:0 – 53 Салах.
    ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 77), Фабиньо, Кейта (Вейналдум, 66), Салах (Шакири, 90), Фирмино, Мане.
    ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 40), Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Азар, Виллиан.
    Предупреждение:
    Аспиликуэта (44).

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