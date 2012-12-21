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    Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» впервые за 14 лет. Это его пятая победа в карьере

    Теги Тайгер Вудс видео PGA Tour Гольф

    Американский гольфист Тайгер Вудс сегодня одержал победу на турнире US Masters в Огасте.

    Это его первая победа на турнире за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году.

    Всего гольфист 5 раз выигрывал «Мастерс»: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.

    В 2017 году Вудс был только 1199-м в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем.

    Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

    US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.

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