Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» впервые за 14 лет. Это его пятая победа в карьере

Американский гольфист Тайгер Вудс сегодня одержал победу на турнире US Masters в Огасте.
Это его первая победа на турнире за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году.
Всего гольфист 5 раз выигрывал «Мастерс»: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.
В 2017 году Вудс был только 1199-м в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем.
Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).
US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.
Roaring back.#themasters pic.twitter.com/nlTwxWJW8X— Masters Tournament (@TheMasters) 14 апреля 2019 г.
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