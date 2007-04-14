НБА. Плей-офф. «Бостон» принимает «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут четыре матча.
«Бостон» примет «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити», «Милуоки» – «Детройт», «Хьюстон» – «Юту».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «TD Garden»
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Moda Center»
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 15 апреля, 02.00, «Fiserv Forum»
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 15 апреля, 04.30, «Toyota Center»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Плей-офф НБА бесплатно с 7-дневной пробной подпиской NBA League Pass!