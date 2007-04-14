НБА. Плей-офф. «Бостон» принимает «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут четыре матча.

«Бостон» примет «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити», «Милуоки» – «Детройт», «Хьюстон» – «Юту».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Счет в серии – 0-0

Счет в серии – 0-0

Счет в серии – 0-0

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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