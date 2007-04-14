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    НБА. Плей-офф. «Бостон» принимает «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи

    Теги Бостон Детройт Хьюстон Индиана Милуоки Портленд НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут четыре матча.

    «Бостон» примет «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити», «Милуоки» – «Детройт», «Хьюстон» – «Юту».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Бостон – Индиана 25:31 (2 четверть)
    Дата проведения
    14 апреля, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    Портленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    14 апреля, 22.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    Милуоки – Детройт
    Дата проведения
    15 апреля, 02.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    Хьюстон – Юта
    Дата проведения
    15 апреля, 04.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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