Нагорный и Аблязин выиграли золото чемпионата Европы по гимнастике, у Далялояна и Мельниковой – бронза

Российские гимнасты и Денис Аблязхин завоевали золотые медали в последний день чемпионата Европы в польском Щецине.

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Шецин, Польша

Мужчины

Опорный прыжок

1. Денис Аблязин (Россия) – 14,950

2. Андрей Медведев (Израиль) – 14,699

3. Артур Далалоян (Россия) – 14,533

Брусья

1. Никита Нагорный (Россия) – 15,466

2. Петр Пахнюк (Украина) – 15,333

3. Ферхат Аричан (Турция) – 15,033

4. Артур Далалоян (Россия) – 14,966

Перекладина

1. Эпке Зондерланд (Голландия) – 15,266

2. Тин Србич (Хорватия) – 14,900

3. Артур Далалоян (Россия) – 14,800...

6. Иван Стретович (Россия) – 12,533

Женщины

Бревно

1. Элис Кинселла (Великобритания) – 13,566

2. Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,466

3. Лоретт Шарпи (Франция) – 12,900

Вольные упражнения

1. Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,833

2. Эйтора Торсдоттир (Голландия) – 13,666

3. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,466