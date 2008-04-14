Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Нагорный и Аблязин выиграли золото чемпионата Европы по гимнастике, у Далялояна и Мельниковой – бронза

    Теги спортивная гимнастика чемпионат Европы сборная России результаты сборная Украины сборная Великобритании жен Эпке Зондерланд сборная Голландии Денис Аблязин Ангелина Мельникова Никита Нагорный Иван Стретович сборная Хорватии Артур Далалоян сборная Голландии жен Эйтора Торсдоттир сборная Израиля сборная Турции Тин Србич сборная Франции жен Мелани Де Хесус Дос Сантос Лоретт Шарпи Андрей Медведев Петр Пахнюк Ферхат Аричан Элис Кинселла Гимнастика

    Российские гимнасты Никита Нагорный и Денис Аблязхин завоевали золотые медали в последний день чемпионата Европы в польском Щецине.

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат Европы

    Шецин, Польша

    Мужчины

    Опорный прыжок

    1. Денис Аблязин (Россия) – 14,950
    2. Андрей Медведев (Израиль) – 14,699
    3. Артур Далалоян (Россия) – 14,533

    Брусья

    1. Никита Нагорный (Россия) – 15,466
    2. Петр Пахнюк (Украина) – 15,333
    3. Ферхат Аричан (Турция) – 15,033
    4. Артур Далалоян (Россия) – 14,966

    Перекладина

    1. Эпке Зондерланд (Голландия) – 15,266
    2. Тин Србич (Хорватия) – 14,900
    3. Артур Далалоян (Россия) – 14,800...
    6. Иван Стретович (Россия) – 12,533

    Женщины

    Бревно

    1. Элис Кинселла (Великобритания) – 13,566
    2. Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,466
    3. Лоретт Шарпи (Франция) – 12,900

    Вольные упражнения

    1. Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,833
    2. Эйтора Торсдоттир (Голландия) – 13,666
    3. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,466

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться