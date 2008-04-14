Нагорный и Аблязин выиграли золото чемпионата Европы по гимнастике, у Далялояна и Мельниковой – бронза

Российские гимнасты Никита Нагорный и Денис Аблязхин завоевали золотые медали в последний день чемпионата Европы в польском Щецине.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Шецин, Польша
Мужчины
Опорный прыжок
1. Денис Аблязин (Россия) – 14,950
2. Андрей Медведев (Израиль) – 14,699
3. Артур Далалоян (Россия) – 14,533
Брусья
1. Никита Нагорный (Россия) – 15,466
2. Петр Пахнюк (Украина) – 15,333
3. Ферхат Аричан (Турция) – 15,033
4. Артур Далалоян (Россия) – 14,966
Перекладина
1. Эпке Зондерланд (Голландия) – 15,266
2. Тин Србич (Хорватия) – 14,900
3. Артур Далалоян (Россия) – 14,800...
6. Иван Стретович (Россия) – 12,533
Женщины
Бревно
1. Элис Кинселла (Великобритания) – 13,566
2. Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,466
3. Лоретт Шарпи (Франция) – 12,900
Вольные упражнения
1. Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,833
2. Эйтора Торсдоттир (Голландия) – 13,666
3. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,466