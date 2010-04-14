Квят получил штраф на Гран-при Китая за столкновение с гонщиками «Макларена»

Пилот «Торо Россо» попал в аварию на первом круге Гран-при Китая. Его занесло при прохождении поворота, и в итоге россиянин столкнулся сразу с двумя болидами – сначала с Карлосом Сайнсом, а затем с Ландо Норрисом.

В результате происшествия Квят продолжил заезд без каких-либо видимых проблем, в то время как Сайнс и Норрис отправились в боксы для устранения повреждений.

Гоночный эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон посчитал столкновение гоночным инцидентом, однако стюарды Гран-при Китая выписали Квяту штраф в виде проезда по пит-лейн.

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