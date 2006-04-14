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    «Спартак» в гостях уступил «Ростову», проиграв второй матч подряд

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Футбол

    В 23-м туре премьер-лиги «Ростов» победил «Спартак» (2:1).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Московская команда потерпела второе поражение подряд. Неделю назад «Спартак» в дерби уступил ЦСКА (0:2).

    Ростов – Спартак 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Гацкан, 1:1 – 27 Зобнин, 2:1 – 80 Шомуродов.
    РостовПесьяков, Гацкан, Сигурдссон, Логашов, Норманн, Паршивлюк, Чернов, Еременко, Глебов (Зуев, 77), Ионов (Шомуродов, 63), Попов (Сигурдарсон, 78).
    СпартакМаксименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 38), Луис Адриано.
    Предупреждения:
    Паршивлюк (28), Глебов (45), Логашов (56), Еременко (61), Боккетти (64), Мелкадзе (77).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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