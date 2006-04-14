«Спартак» в гостях уступил «Ростову», проиграв второй матч подряд

В 23-м туре премьер-лиги «Ростов» победил «Спартак» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Московская команда потерпела второе поражение подряд. Неделю назад «Спартак» в дерби уступил ЦСКА (0:2).
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Гацкан, Сигурдссон, Логашов, Норманн, Паршивлюк, Чернов, Еременко, Глебов (Зуев, 77), Ионов (Шомуродов, 63), Попов (Сигурдарсон, 78).
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 38), Луис Адриано.