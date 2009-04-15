«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5

«ПСЖ» разгромно уступил «Лиллю» (1:5) в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Парижскому клубу, чтобы досрочно оформить чемпионство, было достаточно не проиграть «догам», которые занимают второе место в лиге 1.
Однако в первом тайме Томасу Тухелю пришлось сделать две вынужденные замены. До перерыва также был удален защитник Хуан Бернат.
«ПСЖ» нужно набрать два очка в семи матчах, чтобы стать чемпионом Франции. Также титул столичной команде автоматически принесет любая потеря очков со стороны «Лилля» в оставшихся турах.
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Голы:
- 1:0 – 7, автогол Менье, 1:1 – 11 Бернат, 2:1 – 51 Пепе, 3:1 – 65 Бамба, 4:1 – 71 Габриэл, 5:1 – 84 Фонте.
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Лилль –
Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро (Габриэл, 45), Коне, Тиаго Мендес, Шека (Сумаре, 69), Пепе, Иконе (Руй Фонте, 66), Бамба, Реми.
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ПСЖ –
Ареоля, Дагба, Тиаго Силва (Керер, 16), Кимпембе, Менье (Диаби, 24), Паредес, Верратти, Бернат, Дани Алвес, Дракслер (Курзава, 85), Мбаппе.
- Предупреждения:
- Тиаго Мендес (45), Мбаппе (45), Дракслер (77), Верратти (81).
- Удаление:
- Бернат (36).