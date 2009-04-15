«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5

«ПСЖ» разгромно уступил «Лиллю» (1:5) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Парижскому клубу, чтобы досрочно оформить чемпионство, было достаточно не проиграть «догам», которые занимают второе место в лиге 1.

Однако в первом тайме Томасу Тухелю пришлось сделать две вынужденные замены. До перерыва также был удален защитник Хуан Бернат.

«ПСЖ» нужно набрать два очка в семи матчах, чтобы стать чемпионом Франции. Также титул столичной команде автоматически принесет любая потеря очков со стороны «Лилля» в оставшихся турах.