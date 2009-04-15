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    «ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5

    Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Томас Тухель Футбол

    «ПСЖ» разгромно уступил «Лиллю» (1:5) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

    Парижскому клубу, чтобы досрочно оформить чемпионство, было достаточно не проиграть «догам», которые занимают второе место в лиге 1.

    Однако в первом тайме Томасу Тухелю пришлось сделать две вынужденные замены. До перерыва также был удален защитник Хуан Бернат.

    «ПСЖ» нужно набрать два очка в семи матчах, чтобы стать чемпионом Франции. Также титул столичной команде автоматически принесет любая потеря очков со стороны «Лилля» в оставшихся турах.

    Лилль – ПСЖ 5:1 (1:1, 4:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 22.00, «Пьер-Моруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7, автогол Менье, 1:1 – 11 Бернат, 2:1 – 51 Пепе, 3:1 – 65 Бамба, 4:1 – 71 Габриэл, 5:1 – 84 Фонте.
    ЛилльМеньян, Челик, Фонте, Сумаоро (Габриэл, 45), Коне, Тиаго Мендес, Шека (Сумаре, 69), Пепе, Иконе (Руй Фонте, 66), Бамба, Реми.
    ПСЖАреоля, Дагба, Тиаго Силва (Керер, 16), Кимпембе, Менье (Диаби, 24), Паредес, Верратти, Бернат, Дани Алвес, Дракслер (Курзава, 85), Мбаппе.
    Предупреждения:
    Тиаго Мендес (45), Мбаппе (45), Дракслер (77), Верратти (81).
    Удаление:
    Бернат (36).

    Прогнозы Генича

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