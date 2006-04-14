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    Брих обслужит ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» – «МЮ»

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    УЕФА назначил судей на два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 16 апреля.

    Игру между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада арбитров из Германии.

    Главным судьей назначен Феликс Брих, его ассистенты – Марк Борш и Штефан Лупп.

    Четвертый арбитр – чех Павел Краловец.

    Видопомощник рефери – Бастиан Данкерт.

    Ассистент видеопомощника рефери – Марко Фриц .

    На другой матч вторника «Ювентус» – «Аякс» назначены французские судьи.

    Главный арбитр – Клеман Тюрпен, его ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор.

    Четвертый арбитр – Бенуа Бастьен.

    Видопомощник рефери – Николя Ренвиль.

    Ассистент видеопомощника рефери – Франсуа Летексье.

    Прогнозы Генича

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