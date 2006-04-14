Брих обслужит ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» – «МЮ»

УЕФА назначил судей на два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 16 апреля.

Игру между «Барселоной» и обслужит бригада арбитров из Германии.

Главным судьей назначен , его ассистенты – Марк Борш и Штефан Лупп.

Четвертый арбитр – чех .

Видопомощник рефери – Бастиан Данкерт.

Ассистент видеопомощника рефери – Марко Фриц .

На другой матч вторника – «Аякс» назначены французские судьи.

Главный арбитр – , его ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор.

Четвертый арбитр – Бенуа Бастьен.

Видопомощник рефери – Николя Ренвиль.

Ассистент видеопомощника рефери – Франсуа Летексье.