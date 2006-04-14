Брих обслужит ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» – «МЮ»

УЕФА назначил судей на два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 16 апреля.
Игру между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада арбитров из Германии.
Главным судьей назначен Феликс Брих, его ассистенты – Марк Борш и Штефан Лупп.
Четвертый арбитр – чех Павел Краловец.
Видопомощник рефери – Бастиан Данкерт.
Ассистент видеопомощника рефери – Марко Фриц .
На другой матч вторника «Ювентус» – «Аякс» назначены французские судьи.
Главный арбитр – Клеман Тюрпен, его ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор.
Четвертый арбитр – Бенуа Бастьен.
Видопомощник рефери – Николя Ренвиль.
Ассистент видеопомощника рефери – Франсуа Летексье.