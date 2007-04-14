Евролига. Женщины. В финале УГМК встретится с курским «Динамо», в матче за 3-е место «УСК Прага» взял верх над «Шопроном»

Сегодня в венгерском Шопроне пройдут решающие игры «Финал четырех» женской Евролиги.

В финале турнира встретятся две российские команды – екатеринбургский УГМК и курское «Динамо». В матче за 3-е место чешский «УСК Прага» взял верх над местным «Шопроном».

Евролига

Женщины

«Финал четырех»

Шопрон

Матч за 3-е место

Шопрон Венгрия – УСК Прага ЧЕХИЯ – 53:64 (15:16, 16:22, 15:10, 7:16)

ШОПРОН: Црвендакич (12 + 8 подборов), Тернер (12 + 5 передач).

УСК: Ээи (14 + 5 подборов + 5 передач), Томас (13 + 15 подборов).

14 апреля. 18.00

Финал

УГМК Россия – Динамо Курск Россия

14 апреля. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.