Евролига. Женщины. В финале УГМК встретится с курским «Динамо», в матче за 3-е место «УСК Прага» взял верх над «Шопроном»

Сегодня в венгерском Шопроне пройдут решающие игры «Финал четырех» женской Евролиги.
В финале турнира встретятся две российские команды – екатеринбургский УГМК и курское «Динамо». В матче за 3-е место чешский «УСК Прага» взял верх над местным «Шопроном».
Евролига
Женщины
«Финал четырех»
Шопрон
Матч за 3-е место
Шопрон Венгрия – УСК Прага ЧЕХИЯ – 53:64 (15:16, 16:22, 15:10, 7:16)
ШОПРОН: Црвендакич (12 + 8 подборов), Тернер (12 + 5 передач).
УСК: Ээи (14 + 5 подборов + 5 передач), Томас (13 + 15 подборов).
14 апреля. 18.00
Финал
УГМК Россия – Динамо Курск Россия
14 апреля. 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.