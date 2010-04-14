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    Даниил Квят: «Абсолютно не понимаю, за что был наказан»

    Теги Гран-при Китая Макларен Формула-1 Даниил Квят Ландо Норрис Авто

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался в эфире голландского телеканала Ziggo Sport, что не понимает, чем заслужил наказание в виде проезда по пит-лейн на Гран-при Китая. Квят был наказан после инцидента на первом круге – болид «Торо Россо» попал в аварию, столкнувшись с обоими пилотами «Макларена». Впоследствии Квят и Ландо Норрис не смогли закончить гонку.

    «Я оказался в «сэндвиче», что типично для первого круга, и я абсолютно не понимаю, за что был наказан, особенно учитывая такие жесткие санкции. Думаю, я поговорю об этом со стюардами за закрытыми дверями», – заявил Квят.

    Отвечая на вопрос о том, поговорил ли Даниил с другими участниками инцидента, поскольку они могут считать россиянина виновником аварии, Квят отметил, что не беспокоится по поводу этого:

    «Я не разговаривал с другими пилотами, но, если они хотят этого, я открыт для обсуждений. Меня не волнует, что у них может быть другое мнение, у меня свой взгляд на ситуацию».

    Квят получил штраф на Гран-при Китая за столкновение с гонщиками «Макларена»

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