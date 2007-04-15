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    Олег Кононов: «Ростов» стабильно играет автобусом. Если мы не прошли этот автобус, тренер соперника выиграл»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Олег Кононов Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями о поражении от «Ростова» (1:2).

    – Вы дважды проиграли «Ростову» в этом сезоне, есть какая-то связь в двух поражениях?

    – «Ростов» играет стабильно автобусом, выбегая в контратаки. Эта определенная тактика, которая не хорошая или плохая, она приносит результат. Если сегодня мы не прошли этот автобус, то это значит, что тренер «Ростова» [Валерий Карпин] выиграл. Мы свои моменты не забили, реальность такова. 

    – Что делать с реализацией моментов?

    – Всегда трудно говорить за игроков, почему они не использовали тот или иной момент. Такая наша реализация, за которую мы переживаем, разговариваем с игроками. Трудно сказать: нервозность или исполнительское мастерство. Игрок не забил, и это психологическая неудача всей команды.

    Могу похвалить команду: они играли, они бились на пределе. Нам не хватает еще определенных эпизодов в атаке, которые позволят преодолевать оборонительные редуты. Но я верю в игроков, мы в любом случае будем биться до конца. То, что произошло с ЦСКА и с «Ростовом», – это большой стимул для нас. 

    – Вы ощущаете давление? 

    – Я готов, я делаю свою работу и буду делать до конца. Давление у тренера постоянно, в любой команде. В «Спартаке» оно особенное, я это осознаю. Наша задача, тренера и игроков, побеждать, чтобы снимать это давление, – сказал Кононов.

    Карпин не стесняется автобуса (трамвая, поезда), ведь «Ростов» победил. Кононов еще верит в чемпионство

    Прогнозы Генича

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