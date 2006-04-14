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    Черчесов о ситуации с Агузаровым: «У меня нет агента, есть юрист. Еще раз повторить? Ю-рист»

    Теги Станислав Черчесов Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Георгий Черданцев Краснодар агенты Алан Агузаров Иван Игнатьев Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы телеведущего Георгия Черданцева в программе «После футбола».

    – Вокруг Ивана Игнатьева из «Краснодара» было много пересудов, и ваше имя вдруг возникло в этом скандале. Суть была в том, что игрок не переподписал контракт на условиях «Краснодара» и в этой ситуации был задействован агент [Алан Агузаров], с которым вы тоже каким-то образом связаны. Вы как реагируете на такого рода истории? Ваше отношение к этому?

    – Я реагирую на это спокойно, вы же видите. Тем более, он не агент, а юрист, это совершенно разные вещи.

    Какой агент? Юрист, который мне помогал составлять контракт и помогает.

    – На ЧМ-2018 мы играли здорово, всех побеждали, настроение вокруг сборной было позитивным. У вас нет ощущения, что после чемпионата мира это куда-то ушло и возникает ситуация, когда можно лодку раскачивать?

    – Такого ощущения нет. Мы в лодке сидим крепко. Пускай дальше раскачивают, не проблема.

    – Вас это никоим образом не беспокоит? Все разговоры вокруг вашего имени, которое упоминается в различных агентских контекстах… Вас эта ситуация не тревожит вообще?

    – Я еще раз повторяю: у меня нет агента, есть юрист. Еще раз повторить? (повышает голос) Ю-рист. У меня никогда агента не было и, наверно, не будет, – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Ранее журналист Василий Уткин заявил, что Алан Агузаров пользуется именем Черчесова, чтобы склонять российских футболистов к сотрудничеству.

    Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через агента Агузарова. Он фигурировал в деле Игнатьева

    Василий Уткин: «Агузаров, пользуясь именем Черчесова направо и налево, разъезжает по России и пудрит мозги молодым футболистам»

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