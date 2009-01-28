Джокович выиграл Australian Open и 15-й «Шлем», Лодыгин в «Олимпиакосе», успехи лыжников и другие новости утра

1. Australian Open. Джокович разгромил Надаля, выиграл турнир в 7-й раз, взял 15-й «Шлем» в карьере и 3-й подряд.

2. Ла Лига. «Барселона» в гостях победила «Жирону», выиграла 8-й матч подряд и на 5 очков опережает «Атлетико». Месси вошел в топ-3 по победам в примере.

«Реал» победил «Эспаньол», выиграл 3-й матч подряд и поднялся на третье место. Рамос забил 15-й гол в сезоне и 105-й в карьере.

3. Серия А. «Ювентус» победил «Лацио» и не проигрывает 21 матч подряд со старта сезона (Роналду забил 15-й гол), туринцы оторвались от «Наполи» на 11 очков. «Торино» выиграл у «Интера», «Аталанта» и «Рома» устроили концерт с шестью голами.

4. КХЛ. «Локомотив» выиграл 13 из 15 последних матчей, а 20-летний вратарь Коновалов сделал 10-й шатаут в сезоне, «Магнитка» обыграла «Автомобилист», «Торпедо» уступило «Нефтехимику».

5. Лыжи. Кубок мира. Команда Белова и Спицова выиграла эстафету, команда Устюгова и Большунова – 2-я. Девушки – 4-е.

6. «Олимпиакос» арендовал Лодыгина у «Зенита» до конца сезона. «Монако» арендовал Мартинша у «Атлетико».

7. Почти трансферы. Директор «ПСЖ» решил заново обсудить детали перехода Паредеса (речь о комиссионных агентам). Ракицкий отправился в Доху для подписания контракта с «Зенитом». Хавбек «Брайтона» Норманн перейдет в «Ростов». «Спартак» может продать Фернандо в Китай за 15 млн евро.

8. Кубок Англии. 1/16 финала. «Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей», «Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас» и вылетел.

9. В НБА «Клипперс» обыграли «Сакраменто», «Чикаго» уступил «Кливленду». Другие результаты – здесь.

10. Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Штутгарт», выиграла 7-й матч подряд и отстает на 6 очков от дортмундской «Боруссии».

11. Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Фильон-Майе победил, Йоханнес Бо – 2-й, Гараничев – 7-й, Логинов – 20-й. У женщин выиграла Дальмайер, Миронова – 18-я, Юрлова – 19-я.

Кубок IBU. Россия выиграла смешанную эстафету, Корастылев и Кайшева победили в сингл-миксте.

12. Киберспорт. Virtus.pro уступила Team Secret в гранд-финале The Chongqing Major. У российской команды 5 побед из 8 в финалах мейджоров.

13. В инстаграме Кокорина объявили о сборе подписей в поддержку братьев.

14. Российские саночники впервые в истории выиграли эстафету на чемпионате мира. Всего на ЧМ-2019 россияне взяли три медали – еще две бронзы.

15. ЧМ-2019 по гандболу. Дания обыграла Норвегию и впервые в истории завоевала золото.

16. Пробоул-2019. Американская конференция победила Национальную.

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