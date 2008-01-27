Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Логинов, Фуркад, Гараничев, Елисеев пробегут гонку

Сегодня на этапе Кубка мира в Антхольце состоится мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
- Дата проведения
- 27 января, 17.30
Сегодня на этапе Кубка мира в Антхольце состоится мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Александр Логинов
|3
|Мартен Фуркад
|4
|Симон Дестье
|5
|Симон Эдер
|6
|Тарьей Бо
|7
|Арнд Пайффер
|8
|Юлиан Эберхард
|9
|Кентен Фильон-Майе
|10
|Антонин Гигонна
|11
|Лукас Хофер
|12
|Бенедикт Долль
|13
|Беньямин Вегер
|14
|Михал Крчмарж
|15
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|16
|Евгений Гараничев
|17
|Хенрик Л’Абе Лунн
|18
|Ветле Шостад Кристиансен
|19
|Себастьян Самуэльссон
|20
|Ондржей Моравец
|21
|Эмильен Жакелен
|22
|Матвей Елисеев
|23
|Дмитрий Пидручный
|24
|Яков Фак
|25
|Йоханнес Кюн
|26
|Доминик Виндиш
|27
|Ларс Хельге Биркеланд
|28
|Артем Прима
|29
|Андрей Расторгуев
|30
|Томаш Крупчик