Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Логинов, Фуркад, Гараничев, Елисеев пробегут гонку

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Италии Арнд Пайффер Мартен Фуркад Лукас Хофер Эрленд Овренг Бьонтегорд Яков Фак Тарьей Бо сборная Словении Евгений Гараничев Хенрик Л’Абе Лунн Доминик Виндиш Александр Логинов Симон Дестье Антонин Гигонна Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фильон-Майе Матвей Елисеев Биатлон

    Сегодня на этапе Кубка мира в Антхольце состоится мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. 

    Дата проведения
    27 января, 17.30
    Онлайн гонки

    Антхольц, Италия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Йоханнес Бо
    2  Александр Логинов
    3  Мартен Фуркад
    4  Симон Дестье
    5  Симон Эдер
    6  Тарьей Бо
    7  Арнд Пайффер
    8  Юлиан Эберхард
    9  Кентен Фильон-Майе
    10  Антонин Гигонна
    11  Лукас Хофер
    12  Бенедикт Долль
    13  Беньямин Вегер
    14  Михал Крчмарж
    15  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    16  Евгений Гараничев
    17  Хенрик Л’Абе Лунн
    18  Ветле Шостад Кристиансен
    19  Себастьян Самуэльссон
    20  Ондржей Моравец
    21  Эмильен Жакелен
    22  Матвей Елисеев
    23  Дмитрий Пидручный
    24  Яков Фак
    25  Йоханнес Кюн
    26  Доминик Виндиш
    27  Ларс Хельге Биркеланд
    28  Артем Прима
    29  Андрей Расторгуев
    30  Томаш Крупчик
    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться