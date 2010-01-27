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    «Барселона» выиграла 8-й матч подряд в Ла Лиге и на 5 очков опережает «Атлетико»

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жирона Нелсон Семеду Футбол

    «Барселона» в гостях обыграла «Жирону» (2:0) в матче 21-го тура Ла Лиги.

    Сине-гранатовые выиграли восьмую встречу в Ла Лиге подряд и продолжают лидировать, опережая «Атлетико» на 5 очков.

    В последний раз каталонцы теряли очки в чемпионате Испании в ноябре, как раз в матче с мадридцами (1:1).

    На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Жирона» – «Барселона».

    Жирона – Барселона 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    27 января, 18.15, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Нелсон Семеду, 0:2 – 68 Месси.
    ЖиронаБуну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Гранель (Пайк Сын Хо, 86), Фернандес, Порту (Лосано, 80), Понс, Алеиш Гарсия (Дуглас Луис, 70), Стуани.
    Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле (Вермален, 77), Ракитич, Бускетс (Серджи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Коутиньо, Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Эспиноса (29), Лангле (31), Видаль (37), Бускетс (43), Буну (52), Хуанпе (69), Стуани (89).
    Удаление:
    Эспиноса (51).

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