«Барселона» выиграла 8-й матч подряд в Ла Лиге и на 5 очков опережает «Атлетико»

«Барселона» в гостях обыграла «Жирону» (2:0) в матче 21-го тура Ла Лиги.
Сине-гранатовые выиграли восьмую встречу в Ла Лиге подряд и продолжают лидировать, опережая «Атлетико» на 5 очков.
В последний раз каталонцы теряли очки в чемпионате Испании в ноябре, как раз в матче с мадридцами (1:1).
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Жирона» – «Барселона».
- Дата проведения
- 27 января, 18.15, «Монтиливи»
- Голы:
- 0:1 – 9 Нелсон Семеду, 0:2 – 68 Месси.
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Жирона –
Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Гранель (Пайк Сын Хо, 86), Фернандес, Порту (Лосано, 80), Понс, Алеиш Гарсия (Дуглас Луис, 70), Стуани.
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле (Вермален, 77), Ракитич, Бускетс (Серджи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Коутиньо, Месси, Суарес.
- Предупреждения:
- Эспиноса (29), Лангле (31), Видаль (37), Бускетс (43), Буну (52), Хуанпе (69), Стуани (89).
- Удаление:
- Эспиноса (51).