«Барселона» выиграла 8-й матч подряд в Ла Лиге и на 5 очков опережает «Атлетико»

в гостях обыграла «Жирону» (2:0) в матче 21-го тура Ла Лиги.

Сине-гранатовые выиграли восьмую встречу в Ла Лиге подряд и продолжают лидировать, опережая «Атлетико» на 5 очков.

В последний раз каталонцы теряли очки в чемпионате Испании в ноябре, как раз в матче с мадридцами (1:1).

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Жирона» – «Барселона».

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