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    Джокович выиграл 3-й «Шлем» подряд, 15-й в карьере и рекордный 7-й Australian Open

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP рекорды Рой Эмерсон статистика Теннис

    Первая ракетка мира Новак Джокович (1), в финале Australian Open обыгравший Рафаэля Надаля (2) 6:3, 6:2, 6:3, выиграл третий «Шлем» подряд, 15-й в карьере и рекордный седьмой – в Мельбурне (также 2008, 2011-13, 2015-16).

    31-летний серб стал первым семикратным чемпионом Australian Open (обошел Роя Эмерсона и Роджера Федерера), а по общему числу «Шлемов» вышел на чистое третье место (за Надалем (17) и Федерером (20)), обойдя Пита Сампраса.

    Теннисисты сыграли друг с другом на «Шлеме» в 15-й раз, повторив рекорд Джоковича и Федерера. Эта встреча стала их 25-м финалом, и они по этому показателю обошли Надаля и Федерера (24).

    В личном противостоянии Джокович вышел вперед 28-25. 32-летний Надаль впервые проиграл финал «Шлема», не взяв ни сета.

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