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    Самодурова победила Загитову на ЧЕ, «Спартак» вынес «Зенит», Сульшер опять выиграл, Джокович в финале Australian Open и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. «Спартак» разгромил «Зенит» на Кубке «Матч Премьер» и возглавил таблицу, «Локомотив» в серии пенальти одолел «Ростов». Команда Сергея Семака проиграла два матча в Катаре с общим счетом 1:6.

    2. Российская фигуристка Софья Самодурова победила на чемпионате Европы в Минске, олимпийская чемпионка Алина Загитова сорвала произвольную программу и стала второй.

    Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 2-е.

    3. «Манчестер Юнайтед» выбил «Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии. Невероятно, но это 8-я победа манкунианцев подряд под руководством Сульшера.

    4. Australian Open. Новак Джокович в полуфинале разнес Люку Пуя и сыграет за титул с Рафой Надалем.

    5. Биатлонисты провалили спринт в Антхольце: Евгений Гараничев пришел 21-м, Александр Логинов – 26-м. Выиграл гонку норвежец Йоханнес Бо.

    6. В КХЛ московское «Динамо» победило «Спартак», «Нефтехимик» уступил «Автомобилисту», «Витязь» отыгрался с 1:3 и одержал верх над «Северсталью».

    7. Сборная России назвал состав команды на третий этап Евротура – Шведские игры. Из ЦСКА и СКА всего пять игроков.

    8. «Монако» уволил Тьерри Анри и вновь назначил главным тренером Леонарду Жардима, которого клуб отправил в отставку три месяца назад.

    9. Новая история про хавбека «Спартака» Глушакова: Денис продает общий с женой дом за 300 млн рублей. Он переписал его на свою мать. Адвокат жены недоволен.

    10. В НБА «Хьюстон» Хардена одолел вторую команду Востока «Торонто» и другие результаты.

    11. Лучший защитник-бомбардир КХЛ Даррен Дитц может перейти из «Барыса» в «Авангард».

    12. 25 очков Нандо Де Коло помогли ЦСКА победить в гостях «Барселону», «Химки» проиграли «Баварии» в 20-м туре Евролиги.

    13. Российская команда по доте Virtus.pro в 4-й раз подряд вышла в гранд-финал мейджора.

    Цитаты дня.

    «Хабибу просто нужно было сказать в микрофон – кто такой Конор и где его место». Федор Емельяненко о драке после UFC 229.

    «Мне больше нравится в России, чем во Франции. Там замкнутые люди». Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана всем доволен.

    «Он упакован деньгами по самое не могу. Все нормально». Леонид Федун считает, что у Дениса Глушакова все окей.

    «Для всей страны было бы идеально, если бы Медведева взяла золото ОИ-2018, Загитова стояла второй. Так для них было бы проще». Мнение спортивного психолога.

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