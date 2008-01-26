Самодурова победила Загитову на ЧЕ, «Спартак» вынес «Зенит», Сульшер опять выиграл, Джокович в финале Australian Open и другие новости утра

1. «Спартак» разгромил «Зенит» на Кубке «Матч Премьер» и возглавил таблицу, «Локомотив» в серии пенальти одолел «Ростов». Команда Сергея Семака проиграла два матча в Катаре с общим счетом 1:6.

2. Российская фигуристка Софья Самодурова победила на чемпионате Европы в Минске, олимпийская чемпионка Алина Загитова сорвала произвольную программу и стала второй.

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 2-е.

3. «Манчестер Юнайтед» выбил «Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии. Невероятно, но это 8-я победа манкунианцев подряд под руководством Сульшера.

4. Australian Open. Новак Джокович в полуфинале разнес Люку Пуя и сыграет за титул с Рафой Надалем.

5. Биатлонисты провалили спринт в Антхольце: Евгений Гараничев пришел 21-м, Александр Логинов – 26-м. Выиграл гонку норвежец Йоханнес Бо.

6. В КХЛ московское «Динамо» победило «Спартак», «Нефтехимик» уступил «Автомобилисту», «Витязь» отыгрался с 1:3 и одержал верх над «Северсталью».

7. Сборная России назвал состав команды на третий этап Евротура – Шведские игры. Из ЦСКА и СКА всего пять игроков.

8. «Монако» уволил Тьерри Анри и вновь назначил главным тренером Леонарду Жардима, которого клуб отправил в отставку три месяца назад.

9. Новая история про хавбека «Спартака» Глушакова: Денис продает общий с женой дом за 300 млн рублей. Он переписал его на свою мать. Адвокат жены недоволен.

10. В НБА «Хьюстон» Хардена одолел вторую команду Востока «Торонто» и другие результаты.

11. Лучший защитник-бомбардир КХЛ Даррен Дитц может перейти из «Барыса» в «Авангард».

12. 25 очков Нандо Де Коло помогли ЦСКА победить в гостях «Барселону», «Химки» проиграли «Баварии» в 20-м туре Евролиги.

13. Российская команда по доте Virtus.pro в 4-й раз подряд вышла в гранд-финал мейджора.

Цитаты дня.

«Хабибу просто нужно было сказать в микрофон – кто такой Конор и где его место». Федор Емельяненко о драке после UFC 229.

«Мне больше нравится в России, чем во Франции. Там замкнутые люди». Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана всем доволен.

«Он упакован деньгами по самое не могу. Все нормально». Леонид Федун считает, что у Дениса Глушакова все окей.

«Для всей страны было бы идеально, если бы Медведева взяла золото ОИ-2018, Загитова стояла второй. Так для них было бы проще». Мнение спортивного психолога.